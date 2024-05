Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Jugendliche begehen Raub und Diebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Mindestens vier Jugendliche haben am Mittwoch zwischen 10.45 und 11.30 Uhr in der Bückeburger Innenstadt eine Raubstraftat und einen Diebstahl begangen.

Zunächst bedrohten die jugendlichen Täter zwei Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren aus Bückeburg bzw. Nienstädt auf der Wallstraße und forderten die Herausgabe der Portemonnaies. Schließlich durchsuchten die Täter die Geldbörsen und stahlen einen geringen Bargeldbetrag.

Vermutlich dieselbe Gruppierung ist auch für einen Diebstahl von zwei Postpaketen gegen 11.30 Uhr auf dem Unterwallweg verantwortlich. Während der Fahrer des Postfahrzeuges durch Mittäter abgelenkt wurde, stahlen zwei Täter aus dem Dienstfahrzeug zwei Pakete. Das Verpackungsmaterial der geöffneten Pakete ist unweit des Diebstahlsortes in einer Hecke am Unterwallweg wiedergefunden worden. Momentan ist noch unbekannt, was sich in den Paketen befand.

Die Polizei Bückeburg unternahm eine Nahbereichsfahndung im Stadtgebiet und kontrollierte vier Jugendliche, die sich in der Fußgängerzone aufhielten, die für weitere polizeiliche Maßnahmen der Polizeidienststelle zugeführt wurden. Derzeit wird noch geprüft, ob diese Jugendlichen als Tatverdächtige infrage kommen könnten.

Personenbeschreibungen:

Eine Personengruppe von mindestens vier bis möglicherweise sechs Jugendliche; Alter ca. 14-16 Jahre. Alle trugen sommerliche Kleidung. Eine Person führte einen E-Scooter mit.

Bei den wahrscheinlichen Haupttätern handelt es sich um einen Jugendlichen mit schwarzafrikanischem Aussehen, schlanke Statur, Größe ca. 160cm, kurze schwarze Haare, sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Der zweite Tatverdächtige wird von den Geschädigten mit arabischen Aussehen beschrieben. Dieser sei ca. 175cm groß gewesen, schlanke trainierte bzw. kräftige Statur, kurzes dunkles Haar, trug ein weißes Cappy.

Die Täter hielten sich evtl. unberechtigt gegen 13.00 Uhr in den Herrentoiletten der Oberschule am Unterwallweg auf. Anschließend gingen die Personen in die grobe Richtung Bahnhofstraße.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/28940, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell