POL-NI: Verkehrsunfall

Bücken (ots) - MW Am gestrigen Tag bemerkte eine Streife der Polizei Hoya in der Ostertorstraße in Bücken einen weißen Kombi, von dem bekannt war, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein dürfte. Der Pkw-Fahrer flüchtete daraufhin mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Der Streifenwagen musste erst wenden und verlor den Pkw aus den ...

mehr