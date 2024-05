Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt Pkw-Fahrer betrunken und ohne Führerschein

Bücken (ots)

MW

Am gestrigen Tag bemerkte eine Streife der Polizei Hoya in der Ostertorstraße in Bücken einen weißen Kombi, von dem bekannt war, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein dürfte. Der Pkw-Fahrer flüchtete daraufhin mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Der Streifenwagen musste erst wenden und verlor den Pkw aus den Augen. Im Zuge der Fahndung und nach einem Zeugenhinweis konnte der Pkw dann versteckt neben dem Feuerwehrhaus aufgefunden werden, jedoch ohne Fahrzeugführer. Dieser konnte bei einer Absuche der angrenzenden Grundstücke kurzzeitig gesichtet und zu Fuß verfolgt, aber nicht gestellt werden. Er hielt sich in der Umgebung weiterhin versteckt. Nach ca. 1 Stunde fuhr ein Taxi mehrfach in langsamer Fahrweise die Straße auf und ab und war offenbar auf der Suche. Die sich verdeckt aufhaltenden Beamten konnten dann den Fahrzeugführer beim Einsteigen in das Taxi festsetzen. Dieser hatte neben der nicht vorhandenen Fahrerlaubnis dafür aber nicht unerheblichen Alkoholeinfluss von 1 Promille und stand zudem unter Betäubungsmitteleinfluss. Er musste im Anschluss die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen. Zudem kommen auf den 27-jährigen Schwafördener mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

