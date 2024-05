Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 18.05.2024

Diebstahl

Am 17.05.2023 gegen 15:25 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Heinrich Hertz Straße zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine bislang unbekannte Frau rempelte die 64jährige Geschädigte an und lenkte diese ab. Dies nutzte ein männlicher Täter, um die Geldbörse aus der Umhängetasche zu entwenden. Es entstand Schaden in Höhe von 200 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Am 18.05.2024 um 00:06 Uhr kam es in Oberg, Am Bohrturm, zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein 48jähriger führte seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Im Rahmen der Blutentnahme leistete der Beschuldigte Widerstand. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Die Nacht verbrachte der Mann im Gewahrsam des PK Peine.

