Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann greift mit Pfefferspray an

Berlin - Lichterfelde Ost (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es nach Streitigkeiten in einer S-Bahn zu einem Angriff mit Pfefferspray.

Gegen 3 Uhr erreichte die Bundespolizei ein Notruf aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung in der S-Bahn der Linie S25 am Bahnhof Osdorfer Straße. Ein Mann soll nach verbalen Uneinigkeiten mit dem Pfefferspray direkt in das Gesicht eines anderen gesprüht haben. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten nahm den 18-Jährigen Deutschen vorläufig fest und führten ein Atemalkoholtest bei ihm durch. Dieser ergab einen Wert von 2,05 Promille (Atemalkoholwert). Die Einsatzkräfte stellten das Pfefferspray sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 18-jährigen Deutschen ein. Angeforderte Rettungskräfte spülten dem Geschädigten noch vor Ort die Augen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Beteiligten ihren Weg fortsetzen.

