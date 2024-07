Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf/Beelen. Führerschein bei Tuningtreffen sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 27.7.2024 trafen sich ab 20.30 Uhr etliche Freunde der Tunerszene auf dem EKZ-Parkplatz an der B 64 in Warendorf. In der Spitze zählte die Polizei 350 Fahrzeuge, darunter auch Motorräder. Gegen 23.30 Uhr verlagerte sich das Treffen für etwa eine Stunde nach Beelen zur Dieselstraße. Anschließend ging es wieder zurück nach Warendorf. Dort meinte ein 18-Jähriger aus Elsen mit seinem Pkw auf dem Parkplatz herumzufahren. Dabei saß ein 19-Jähriger in einem unbefestigten Campingstuhl auf dem Autodach, weitere Personen auf der Motorhaube und ein Rollstuhlfahrer hatte sich an das Heck gehangen. Polizisten unterbanden die Fahrt und stellten den Führerschein des Fahranfängers sicher. Bereits gegen 23.00 Uhr schritten Polizisten wegen einer Ruhestörung ein. Ein 28-Jähriger aus Marsberg beschallte mit einer Bassbox aus dem Kofferraum seines Autos die angrenzende Siedlung. Als es gegen 1.40 Uhr zu Böllerwürfen kam, lösten die Einsatzkräfte das Treffen auf. Insgesamt wurden zwei Verwarngelder erhoben, ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein des 18-Jährigen sichergestellt.

