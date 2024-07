Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 112 Geschwindigkeitsverstöße in Groß Ernsthof bei Wolgast durch die Polizei festgestellt

Wolgast (ots)

Die Kollegen der Besonderen Verkehrsüberwachung Anklam haben am Donnerstag (25. Juli 2024) eine Geschwindigkeitsmessung in Groß Ernsthof im Landkreis Vorpommern-Greifswald durchgeführt. Insgesamt wurden dabei innerorts 112 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Am Donnerstag wurden die Messungen in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr in der Krösliner Straße (L 262) durchgeführt. In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Von 1.240 durchgefahrenen Fahrzeugen überschritten insgesamt 112 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Ergebnisse der durchgeführten polizeilichen Messungen sind 5 Fahrverbote (innerorts bei einer Überschreitung ab 31 km/h), 25 Bußgelder (innerorts ab 16 km/h Überschreitung) und 87 Verwarngelder (innerorts bis 15 km/h Überschreitung).

Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 109 km/h und somit bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 59 km/h. Abzüglich der Toleranz liegt die vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung bei 56 km/h. In diesem Fall drohen dem Fahrer nun 2 Punkte in Flensburg, 2 Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von 560 Euro.

