Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Umgestürzter Strommast verursacht Brand in Eggesin an der L 28

Eggesin (ots)

Heute Mittag (23.07.2024) gegen 12:10 Uhr meldete die Rettungsleitstelle den Brand eines Feldes in der Nähe des Bahnübergangs auf der L 28 in Eggesin (zwischen der Ueckermünder Straße und dem Goetheweg). Mutmaßlich im Zusammenhang mit Instandhaltungsmaßnahmen durch eine beauftragte Firma kippte der Strommast um und setzte das angrenzende bestellte Feld in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Eggesin und Torgelow waren zur Brandbekämpfung im Einsatz und konnten den Brand am Nachmittag löschen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Der Bahnübergang bleibt voraussichtlich noch bis 20:00 Uhr gesperrt, sodass es in diesem Bereich zu Verkehrseinschränkungen kommt.

