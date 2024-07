Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Nach Jointgenuss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 29.7.2024 hielten Polizisten gegen 23.30 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Lappenbrink in Telgte an, da dieser mit seinem Kastenwagen durch die Fußgängerzone gefahren war. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Marihuanageruch. Daraufhin befragt gab der 36-Jährige an, am frühen Abend einen Joint geraucht zu haben. Die Einsatzkräfte nahmen den Arnsberger daraufhin mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten sie Ermittlungsverfahren ein, auch weil der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt.

