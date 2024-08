Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Sonder-Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Gebäudebrand mit schwer verletzten Personen++

Borkum - Gebäudebrand mit schwer verletzten Personen

Am 23.08.2024 wurde der Polizei Borkum und der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland um 02:39 Uhr mitgeteilt, dass es an einem Wohngebäude an der Hindenburgstraße zu einer Brandentwicklung gekommen sei. Einsatzkräfte der Borkumer Polizei stellten vor Ort fest, dass in dem betroffenen Gebäude in einer Wohnung im ersten Obergeschoß aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen war, welches von innen über das Dachgeschoss auf das Dach übergegriffen hatte. Aufgrund des unverzüglich ausgelösten Inselalarms fanden sich unverzüglich alle zur Verfügung stehenden Feuerwehr- und Rettungskräfte am Brandort ein. Bis auf eine Person befanden sich keine Personen mehr im Brandobjekt. Es wurde jedoch festgestellt, dass sich noch eine männliche Person in einem Zimmer im Dachgeschoß befand, welche das Gebäude nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnte. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus seiner Lage gerettet. Ein weiterer Mann und eine Frau mit einem Kleinkind retteten sich kurz zuvor durch einen Sprung vom ersten Obergeschoß aus dem Fenster aus dem brennenden Gebäude. Das Kind blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt und wurde umgehend betreut. Der Mann und die Frau erlitten durch den Sprung schwere Verletzungen und wurden nach der rettungsmedizinischen Erstversorgung vor Ort per Rettungshubschrauber in Kliniken auf dem Festland geflogen. Auch ein Mann mit Verbrennungen an den Gliedmaßen wurde zur weiteren Behandlung ausgeflogen. Die Borkumer Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten an der Brandstelle. Durch alle eingesetzten Einsatzkräfte erfolgte die Betreuung, Versorgung und Unterbringung der weiteren vom Brand betroffenen Personen vor Ort. Die Polizei Borkum hat den Brandort dokumentiert und die Maßnahmen für die Aufnahme der weiteren Brandermittlungen getroffen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell