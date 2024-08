Polizei Bochum

POL-BO: Mutmaßlicher Einbrecher flüchtet ohne Schuhe - Polizei nimmt 28-Jährigen vorläufig fest

Herne (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in der Straße "Altcrange" in Herne konnten Einsatzkräfte der Polizei den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe vorläufig festnehmen.

Am Samstagmorgen, 3. August, gegen 5.45 Uhr entdeckte eine Hernerin (31) den mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat in ihrer Wohnung. Der Mann flüchtete durch die Terrassentür und ließ dabei sowohl seine Badeschlappen als auch eine Tasche mit Ausweispapieren zurück.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten Polizeibeamte den Tatverdächtigen kurz darauf barfuß auf dem Gelände der Cranger Kirmes. Der 28-jährige Herner wurde vorläufig festgenommen.

