Polizei Bochum

POL-BO: Erst Scheibe zerstört, jetzt für Jahre hinter Gitter: Tatverdächtiger (37) hatte drei offene Haftbefehle

Bochum (ots)

Er zerstörte eine Scheibe, jetzt muss er für drei Jahre hinter Gitter: Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen, 4. August, einen 37-Jährigen ohne festen Wohnsitz in der Bochumer City festgenommen - die Überprüfung ergab, dass gegen den Mann drei Haftbefehle vorlagen.

Gegen 1.30 Uhr morgens meldeten Zeugen über den Polizeinotruf 110, dass ein aggressiver Mann im Rotlichtviertel ("Im Winkel") mit bloßer Hand eine Scheibe zerstört habe. Die Polizei traf den dringend tatverdächtigen 37-Jährigen kurz darauf in der Nähe an. Da der Mann ohne festen Wohnsitz an einer Hand blutete, forderten die Beamten einen Rettungswagen an.

Die Überprüfung ergab, dass gegen den Tatverdächtigen drei Haftbefehle wegen des Handels mit Betäubungsmitteln vorlagen.

Der 37-Jährige wurde zunächst ambulant im Krankenhaus behandelt, anschließend nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell