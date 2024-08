POL-BO: Mopedfahrer (50) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Zu gleich zwei Unfallfluchten kam es am gestrigen Freitag, 2. August, in Bochum. Dabei sind zwei Personen verletzt worden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Der erste Unfall hat sich gegen 13.30 Uhr in Bochum-Stiepel ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 53-jähriger Gevelsberger mit seinem Rennrad auf der Gibraltarstraße in Richtung Kemnader See unterwegs und beabsichtigte, in Höhe ...

