POL-BO: Betrugsversuch in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk in Herne ist es am späten Donnerstagabend, 1. August, gekommen. Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Täter und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 22.30 Uhr betrat ein maskierter Mann den Kiosk an der Holsterhauser Straße 362 und begab sich in den Kassenbereich. Unter Vorhalt eines Messers forderte er ...

mehr