Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Unfallfluchten in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Zu gleich zwei Unfallfluchten kam es am gestrigen Freitag, 2. August, in Bochum. Dabei sind zwei Personen verletzt worden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Der erste Unfall hat sich gegen 13.30 Uhr in Bochum-Stiepel ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 53-jähriger Gevelsberger mit seinem Rennrad auf der Gibraltarstraße in Richtung Kemnader See unterwegs und beabsichtigte, in Höhe der Hausnummer 6 einen in selber Richtung vor ihm fahrenden Radfahrer zu überholen. Dieser scherte plötzlich aus und es kam zur Kollision. Der Gevelsberger stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Kemnader See fort, ohne sich um den verletzten 53-Jährigen oder die Unfallaufnahme zu kümmern. Er wird beschrieben als männlich, etwa 70 Jahre alt und europäischen Erscheinungsbildes. Bekleidet war er mit einem blauen Hemd und einer weißen Kappe.

Zum zweiten Unfall kam es gegen 17.30 Uhr in Linden. Nach aktuellem Stand befuhr eine 53-jährige Hattingerin mit ihrem Pedelec die Fahrbahn der Hattinger Straße in Richtung Bochumer Straße. In Höhe der Hausnummer 844 wurde sie nach eigenen Angaben von einem überholenden Pkw abgedrängt und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht.

Der unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich, ohne anzuhalten, in Richtung Hattingen vom Unfallort.

Das Verkehrskommissariat ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen der Vorfälle, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell