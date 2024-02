Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Landrat ehrt Menschen aus dem Kreis - Ein Dankeschön für Zivilcourage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Warendorf (ots)

In der vergangenen Woche gab es ein großes Dankeschön - Ein "Danke" an Menschen, die 2023 im Kreis Warendorf Zivilcourage bewiesen haben.

Wie jedes Jahr hat Behördenleiter und Landrat Dr. Olaf Gericke das beherzte Eingreifen, in unterschiedlichsten Formen, geehrt.

Ob es darum ging, einem betrunkenen Autofahrer zu folgen und diesen bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt zu hindern, jemandem das Leben zu retten, der selbst keinen Ausweg mehr sieht als dieses selbstständig zu beenden, einen Ladendieb zu überwältigen und festzuhalten oder erste Hilfe zu leisten an einer Stelle, an der andere vorbeifahren. Die Eingeladenen haben jeder auf seine Weise eine wirklich gute Tat getan und ihnen Fremde durch beherztes Eingreifen vor Schaden bewahrt.

"Manchmal sind es nur wenige Sekunden, die am Ende ein Leben retten können oder weiteren Schaden verhindern. Und wenn Menschen nicht überlegen, sondern sofort und beherzt eingreifen, erste Hilfe leisten oder Straftaten vereiteln, dann ist das wirklich etwas Besonderes", so Behördenleiter Dr. Olaf Gericke am Mittwochabend (07.02.2024). 22 Männer und Frauen haben ihre Ehrenurkunde mit Freude in Empfang genommen.

"Es ist immer wieder beeindruckend, was Menschen leisten, um anderen zur Hilfe zu eilen oder sie vor Schaden zu bewahren. Ich danke jedem einzelnen im Kreis Warendorf, der nicht wegsieht und da Hilfe leistet, wo es möglich ist. Sie alle tragen dazu bei, dass wir ein Stück sicherer leben", so Gericke weiter.

Auch die Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider bedankte sich ausführlich bei jedem einzelnen. Jeder kann in eine Notsituation geraten und jeder kann helfen - für ein besseres Zusammenleben im Kreis Warendorf. Wir sagen danke.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell