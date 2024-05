POL-DO: Unfall mit Personenschaden - Autofahrer flüchtet: Zeugen gesucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0479 In Dortmund-Hörde kam es am Samstagnachmittag bis in die Abendstunden (11.Mai) zu insgesamt drei Mülltonnenbränden. Nach ersten Ermittlungen brannte zunächst gegen 17:45 Uhr ein Altpapiercontainer an der Wellinghofer Amtsstraße 19. Anschließend brannte gegen 18:10 Uhr am Blenkerweg 37 einer Mülltonne. Und gegen 19:15 Uhr brannten zwei Mülltonnen in der Wellinghofer Amtsstraße 72a. ...

