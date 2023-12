Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Jugendhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (15.12.2023) und Dienstag (19.12.2023) in ein Jugendhaus an der Straße Obere Weinsteige eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 21.00 Uhr am Freitag und 10.30 Uhr am Dienstag auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Jugendhaus. Neben mehreren Computern erbeuteten die Täter eine Spielkonsole. Der Wert des Diebesgutes beträgt zirka 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell