Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Raub - Täter agiert mit Waffe - Foto im Download -

Herford (ots)

(um) Die Kriminalpolizei Herford ermittelt in einem besonderen Fall des Raubes unter Jugendlichen im März diesen Jahres. Die Tathandlung fand am Gründonnerstagabend (28.03.), gegen 22:15 Uhr, in einer Einkaufspassage in Herford statt. Der unbekannte Tatverdächtige hatte damals in Herford gemeinsam mit drei anderen Verdächtigen den Geschädigten unter Vorhalt und nach Abfeuern einer Schusswaffe zur Herausgabe von Kleidungsstücken gezwungen. Die Ermittler konnten bislang die Identität des Räubers nicht eindeutig klären und bitten daher um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum abgebildeten Tatverdächtigen machen? Die Lichtbilder sind im Fahndungsportal https://polizei.nrw/fahndung/146004 der Polizei NRW zu finden. Die Person wird wie folgt beschrieben: weißer Pullover, schwarze Weste mit weißen Streifen auf der Schulter, schwarze Trainingshose mit weißen Streifen an der Außenseite, weiße Turnschuhe. Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis, dass der Gesuchte möglicherweise bewaffnet sein könnte. Sprechen Sie ihn nicht an, sondern verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110. Hinweise zur Person werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

