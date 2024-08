Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Medieneinladung zur doppelten Amtseinführung der Polizeirevierleiter Boizenburg und Hagenow

Hagenow/Boizenburg (ots)

Am Mittwoch, den 28. August werden der Erste Kriminalhauptkommissar Mario Funk und der Polizeihauptkommissar Gordon Tiesler als Leiter der Polizeireviere Boizenburg und Hagenow durch den Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung, Herr Wolfgang Schmülling, offiziell in ihr Amt eingeführt.

Bereits seit dem 01. März 2024 leitet Mario Funk als Nachfolger für Fredo Kreft das Polizeirevier Boizenburg. Der 55-Jährige leitete zuletzt das Polizeirevier in Hagenow, in dessen Fußstapfen seit kurzem Gordon Tiesler tritt, der zuvor die Leitung des Kriminaldauerdienstes in Ludwigslust innehatte.

Neben dem Leiter der Polizeiinspektion Ludwigslust, Herrn Polizeidirektor Ingo Renk, wird auch die Präsidentin des Polizeipräsidiums Rostock, Anja Hamann, sowie als Vertreter des Polizeiinspekteurs, Herr Leitender Polizeidirektor Arne Wurzler, bei der Amtseinführung anwesend sein. Interessierte Presse- und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Wann: Mittwoch, 28. August 2024 um 13:00 Uhr

Wo: Räumlichkeiten des Speisenservice Wullweber, Schweriner Str. 32, 19230 Hagenow

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter 03874 411 304 oder per E-Mail an pressestelle-pi-ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell