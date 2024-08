POL-LWL: Korrektur zu: Fahrradfahrer wird nach Kollision mit Wohnwagen schwer verletzt

Boizenburg (ots) - Nachdem ein Mann am Samstagmorgen in Boizenburg eine Gruppe Jugendlicher mit einer Pistole bedroht haben soll, hat die Polizei eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 35-jährige Tatverdächtige gegen 05:30 Uhr drei Jugendliche, die in einer Garage am Neuer Weg saßen und Musik hörten, aufgefordert haben, leiser zu sein. Kurze Zeit später soll der Tatverdächtige ...

mehr