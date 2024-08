Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer wird nach Kollision mit Wohnwagen schwer verletzt

Sternberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Sternberg wurde ein 56-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte gegen 12:15 Uhr ein 46-jähriger Autofahrer mit seinem PKW und Wohnwagenanhänger in der Straße Finkenkamp den vorausfahrenden Fahrradfahrer. Beim Wiedereinscheren kam es zur Kollision zwischen dem Wohnwagen und dem Fahrradfahrer, weshalb dieser stürzte. Dabei verletzte sich der 56-Jährige am Brustkorb und musste zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Fahrzeuggespann wurde nicht beschädigt. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Gegen den 46-jährigen Autofahrer wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

