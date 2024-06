Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Chopinweg, Samstag/Sonntag, 08./09.06.2024

NORTHEIM (Wol) - Mann konnte nichts stehlen.

Am gestrigen Dienstag wurde bekannt, dass Wochenende in Northeim zu einem versuchten Diebstahl durch einen falschen Mitarbeiter der Stadtwerke gekommen ist.

Der vermeintliche Mitarbeiter klingelte bei einer 83-jährigen Northeimerin im Chopinweg und gab an, die Heizungen entlüften zu müssen. Nach kurzer Zeit war er mit den "Arbeiten" in der Wohnung fertig und fragte bei der Frau nach, ob sie noch auf weitere Wohnungen Zugriff hätte. Die 83-Jährige übergab ihm daraufhin einen Wohnungsschlüssel von im Urlaub befindlichen Nachbarn. Der Mann begab sich anschließend alleine in die Wohnung.

Als die Bewohner der Wohnung am gestrigen Tag aus dem Urlaub zurückkehrten, stellten sie einen aufgebrochenen Schrank und durchwühlte Schmuckdosen fest. Zu einem Entwendungsschaden ist es in beiden Wohnungen nicht gekommen.

Die 83-Jährige konnte den Mann nicht beschreiben und auch nicht mitteilen, wann der Mann vor Ort war. Laut Ihrer Aussage war es am Samstag oder Sonntag (keine Zeitangabe möglich).

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 7005.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell