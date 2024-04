Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (163/2024) Zimmerbrand im Kreuzbergring - Ursache noch unklar, mutmaßlich gefüllte Gasflasche löst am Sonntag längeren Polizeieinsatz aus, Entwarnung am Nachmittag

Göttingen (ots)

Göttingen, Kreuzbergring

Sonntag, 28. April 2024, 11.15 bis ca. 16.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Göttinger Kreuzbergring hat es am Sonntag (28.04.24) gegen 11.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Der 39 Jahre alte Mieter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Absuche der Wohnung stießen Einsatzkräfte in der verrauchten Wohnung zwar nicht mehr auf ein offenes Feuer, dafür aber auf eine verdächtige Gasflasche, deren Inhalt unbekannt war.

Angesichts der unklaren Situation verließen die Einsatzkräfte das Haus und leiteten alle notwendigen Sofortmaßnahmen ein. 15 Bewohnende der beiden unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser mussten vorsorglich vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Für sie wurde in der Nähe eine zentrale Sammelstelle eingerichtet. Der Kreuzbergring war zwischen den Einmündungen Annastraße und Goßlerstraße für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet.

Zur technischen Begutachtung der unbekannten Gasflasche reisten Delaborierer des Landeskriminalamtes Niedersachsen aus Hannover an. Nach genauer Überprüfung des Behältnisses gaben die Experten gegen 16.30 Uhr Entwarnung. Die Gasflasche enthielt eine ungefährliche Substanz und stellte keine Gefahr dar. In der Folge wurden alle Einsatzmaßnahmen eingestellt, die Absperrungen und verkehrsregelnden Maßnahmen aufgehoben. Die Wohnungsmieter konnten ebenfalls in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Auslöser des Brandes dauern an. Die Wohnung des 39-Jährigen wurde für die weiteren Untersuchungen am Sonntag beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell