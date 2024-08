Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auto überschlägt sich und landet im Wassergraben

Dömitz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch auf der L04 bei Dömitz hat sich ein PKW überschlagen und ist im Straßengraben zum Liegen gekommen. Nach Angaben des 26-jährigen Autofahrers ist er gegen 23:20 Uhr einem Reh ausgewichen und hat dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 26-Jährige wurde beim Unfall nicht verletzt, allerdings entstand am PKW wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

