Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Ladengeschäft - Täter brechen Tat ab

Bünde (ots)

(um) Vermutlich sind die bislang unbekannten Täter bei ihrem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Bismarckstraße aufgefallen. Die brachiale Gewalt, die einen Teil der Glaseingangstür öffnen konnte, ermöglichte wohl den Einbrechern den Laden sogar zu betreten. Die Mitarbeiter bemerkten die Tat vorgestern Morgen (11.09.), um 08:50 Uhr, als sie das Geschäft zum Verkauf öffnen wollten. Der gesamte Rahmen des Glaselementes war verbogen. Jedoch fehlte bei der ersten in Augenschein keine Ware. Der Sachschaden beträgt mehrerer hundert Euro. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell