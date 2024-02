Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheibe eines Wahlkreisbüros beschmiert

Bleicherode (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 23. Februar 2024, 16 Uhr bis Montag, 26. Februar, 9 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte die Fensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Hauptstraße, in dem sie einen Schriftzug in schwarzer Farbe aufbrachten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise. Erst in der vergangenen Woche hatten Mitarbeiter mehrere verfassungsfeindliche Symbole und eine Parole an den Schaufenstern des Wahlkreisbüros festgestellt.

Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0051824

