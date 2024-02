Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro

Bleicherode (ots)

An einem Wahlkreisbüro in der Hauptstraße stellten Mitarbeiter mehrere Schmierereien an den Schaufenstern fest. Unbekannte Täter brachten am Montag in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr verfassungsfeindliche Symbole und vermutlich eine Parole mit roter Sprühfarbe auf. Möglicherweise wurden die Täter hierbei gestört, da die Parole im Wortlaut nicht vollendet wurde. Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zur Tat oder den handelnden Tätern nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 entgegen.

Aktenzeichen: 0045296

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell