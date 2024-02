Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motocross-Motorrad aus Schuppen gestohlen

Kutzleben (ots)

Zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 10.50 Uhr, drangen Unbekannte widerrechtlich in einen Schuppen in der Straße Am Tal ein. Daraus entwendeten der oder die Täter ein Motocross-Motorrad des Herstellers Kawasaki im Wert von etwa 1700 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeuges geben? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0051540

