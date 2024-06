POL-HAM: Sicher in den Urlaub - Erneute Aktion der Hammer Polizei zum Ferienstart

Hamm-Uentrop (ots) - Einbrecher haben zwischen 10.30 Uhr am Sonntag, 23. Juni, und 5.30 Uhr am Folgetag die Eingangstür einer Bäckerei am Alten Uentroper Weg aufgehebelt. Auf ihrem Beutezug entdeckten sie in den Geschäftsräumen unweit des Papenwegs einen Safe und öffneten auch diesen gewaltsam. Mit dem darin enthaltenen Bargeld verschwanden die Täter in ...

