POL-HAM: Einbrecher dringen in Bäckerei am Alten Uentroper Weg ein

Hamm-Rhynern (ots) - Ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bönen hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw am Montag, 24. Juni, leicht verletzt. Der Mann wartete gegen 16.15 Uhr an einer Ampel an der Kreuzung von Oberster Kamp und Werler Straße neben dem Sattelschlepper. Bei Grün fuhr er geradeaus in westliche Richtung über die Straße. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer aus den Niederlanden bog nach rechts auf die ...

