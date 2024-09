Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum/Ennigerloh. Autofahrer flüchtete vor Polizei

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 10.9.2024, 16.15 Uhr wollten Polizisten einen Autofahrer auf der Ennigerloher Straße in Neubeckum kontrollieren. Allerdings reagierte der Mann nicht auf die Anhaltezeichen mittels technischer Möglichkeiten über den Streifenwagen. Daraufhin beschleunigte der Fahrer und fuhr über ein Tankstellengelände. Hier musste ein Kind nach hinten ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der Flucht vor der Polizei beschleunigte der Mann seine Geschwindigkeit erheblich und fuhr über Neubeckum nach Ennigerloh. Dabei fuhr er in Teilen über Radwege und missachtete rote Ampeln. Während der weiteren Fahndung stellten Einsatzkräfte den 22-Jährigen auf der Wagenfeldstraße fest. Nun versuchte der Bad Rothenfelder zu Fuß zu fliehen. Das unterbanden die Beamten und nahmen ihn vorläufig fest. Der 22-Jährige besitzt keinen Führerschein und stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Das von ihm gefahrene Auto war nicht zugelassen und daran befanden sich falsche Kennzeichen. Die Polizisten stellten den Führerschein des Bad Rothenfelders sicher und beschlagnahmten den Pkw. Außerdem ließen sie ihm eine Blutprobe entnehmen.

Im Zusammenhang mit der Flucht soll es noch zu einer Gefährdung eines Fahrers eines weißen Transporters im Bereich Wulfbergstraße gekommen sein. Der Fahrer sowie die Eltern des Kindes, welches sich auf dem Tankstellengelände befand, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522/915-0.

