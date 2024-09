POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. E-Scooter war deutlich zu schnell

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 10.9.2024, 15.45 Uhr ereignete sich auf der L 520 in Höhe Sendenhorst ein Alleinunfall. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Alverskirchen. Der Münsteraner kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Graben. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen ...

