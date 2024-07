POL-OG: Kuppenheim, Oberndorf - E-Scooter entwendet

Bad Peterstal (ots) - Die Polizei wurde am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr darüber verständigt, dass eine ältere Frau mit ihrem Rollator in die Rench in der Schwarzwaldstraße in Bad-Peterstal gefallen sei. Zwei Arbeiter, die sich in der Nähe befanden, sprangen sofort in den Bach und kamen der Frau zu Hilfe. Die Rentnerin musste von der Feuerwehr aus der Rench herausgeholt werden. Ein Rettungshubschrauber war ...

