Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Bus streift Auto

Am Mittwoch stieß ein Linienbus mit einem Auto in Biberach zusammen.

Ulm (ots)

Um 17 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Linienbus von einer Haltestelle in die Eisenbahnstraße ein. Er war zunächst auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und wechselte auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er wohl einen Opel eines 60-Jährigen. Der war ordnungsgemäß unterwegs und bremste sein Auto noch ab. Da war es schon zu spät und der Mercedes-Bus streifte den Opel an der rechten Seite. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Hergang. Sie schätzt den Schaden an dem Evobus auf ca. 2.000 Euro, den am Opel auf rund 1.500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

