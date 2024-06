Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zwielichte Handwerker

Für eine Reinigung des Hofraumes verlangten Unbekannte am Dienstag in Göppingen mehrere hundert Euro.

Ulm (ots)

Am Montag sprachen die Unbekannten eine Seniorin in der Marstallstraße an. Die Frau hielt sich gerade im Garten auf und wurde von einem der Männer auf den verschmutzten Hofraum hingewiesen. Nach einer kurzen Probereinigung der Pflastersteine machte der "Chef" für die Reinigung des gesamten Hofraumes ein Angebot über mehrere hundert Euro. Die Frau nahm das Angebot an und die angeblichen Handwerker machten sich an die Arbeit. Die dauerte nicht einmal drei Stunden. Nach getaner Arbeit forderten die angeblichen Handwerker knapp das Doppelte der vereinbarten Kosten, ohne eine Rechnung zu stellen. Nachdem die Seniorin eine Zahlung verweigerte, ließen die Unbekannten nicht locker und forderten von der Hausbesitzerin zwei Kupferwasserhähne. Die könnte sie zum Teil mit der Arbeitsleistung verrechnen, so dass von ihr nur noch eine Zahlung von rund 800 Euro geleistet werden müsste. Auch das lehnte die Frau ab und die Männer verschwanden. Am darauffolgenden Tag wollten die Männer wieder kommen, um nun das Geld zu kassieren. Erschienen sind sie nicht, allerdings hinterließen sie wohl eine überteuerte Rechnung im Briefkasten. Zwischenzeitlich hatte die Hausbesitzerin ihre Angehörigen in das unseriöse Treiben der Handwerker eingeweiht. Die verständigten die Polizei. Zu einer Zahlung an die Betrüger kam es bisher nicht. Nun ermittelt die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) wegen Wucher. Die Ermittlungen dauern an.

Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Der durch sie verursachte finanzielle Schaden ist oft nicht wieder auszugleichen. Die Polizei bittet deshalb um besondere Vorsicht. Seien Sie kritisch bei Haustürgeschäften. Lassen Sie keine fremden Personen ins Gebäude. Verständigen Sie bei verdächtigem Verhalten sofort die Polizei.

++++1126941

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell