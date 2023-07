Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230712 - 0827 Frankfurt - Bornheim: 6. Polizeirevier erhält neuen "Schutzmann vor Ort" - Jetzt zur Fahrradcodieraktion anmelden

(dr) Am kommenden Samstag, den 15. Juli 2023, wird im Günthersburgpark der neue "Schutzmann vor Ort" des 6. Polizeireviers vorgestellt. Die Frankfurter Polizei lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, Oleg Samonow als neuen SvO zu begrüßen, der um 13.30 Uhr offiziell in sein Amt eingeführt wird.

Der 33-jährige Polizeioberkommissar tritt damit die Nachfolge von Markus Janz an, der seit 2016 "Schutzmann vor Ort" war und nun in den Ruhestand verabschiedet wird. Oleg Samonow ist seit einem Jahr auf dem 6. Revier tätig und versah vorher in verschiedenen Bereichen bei der Polizei seinen Dienst. Er wird zukünftig für die Stadtteile Bornheim, Seckbach und Nordend (in Teilen) zuständig sein und als Ansprechpartner für Ortsbeiräte, Gewerbetreibende, Institutionen, Vereine, Schulen und die Frankfurterinnen und Frankfurter zur Verfügung stehen. Natürlich besteht auch bei der Veranstaltung die Möglichkeit, mit Herrn Samonow in Kontakt zu treten oder sich von ihm bei Bürgersprechstunden auf dem 6. Revier beraten zu lassen (Dienstag von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Donnerstag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr).

Darüber hinaus können alle Bürgerinnen und Bürger mit vorheriger Anmeldung ab 14:00 Uhr an einer kostenlosen Fahrradcodieraktion der "Gesellschaft Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Frankfurt teilnehmen.

Mit einem Spezialgerät wird eine personalisierte Nummer in den Fahrradrahmen eingeprägt, über die sich der Eigentümer identifizieren lässt. Der Code erschwert es außerdem, geklaute Fahrräder illegal zu veräußern und schreckt potentielle Diebe vom Fahrradklau ab. Bei Pedelecs bzw. E-Bikes besteht außerdem die Möglichkeit, auch den Akku codieren zu lassen.

Wo: Günthersburgpark (angrenzend zur Orangerie), Comeniusstraße 39, in 60389 Frankfurt am Main

Wann: Samstag, 15. Juli 2023,

13:30 Uhr (Amtseinführung des SvO),

14:00 bis 17:00 Uhr (Fahrradcodieraktion)

Anmeldung zur Fahrradcodierung:

Begrenzte Plätze machen eine Anmeldung per E-Mail notwendig unter: anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

Erforderliche Anmeldeinformation:

- Personalien und Anschrift des Eigentümers - Datum der gewünschten Veranstaltung - Wunschzeitfenster - Anzahl der gewünschten Fahrräder

Weitere Termine können unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden: https://ppffm.polizei.hessen.de/ueber-uns/regionales/fahrradcodierung/

Hinweis für Medien:

Interessierte Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und zu berichten.

