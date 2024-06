Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - In Baustellenabsicherung gekracht und abgehauen

Nach einem Unfall am Montag bei Maselheim machte sich der Verursacher aus dem Staub. Den und Zeugen sucht nun die Polizei.

Ulm (ots)

Um 10 Uhr hatte die Straßenmeisterei Biberach eine Absperrung auf der L267 Abzweigung nach Schemmerhofen eingerichtet. Denn die Landstraße kurz nach der Abzweigung in Richtung Schemmerhofen, von Äpfingen kommend, war ab diesem Zeitpunkt wegen Baumaßnahmen gesperrt. Für die örtliche Umleitung stellte die Straßenmeisterei die Absperrung auf. Die mobilen Schilder und eine Absperrschranke hatte wohl ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 10 Uhr und 11 Uhr übersehen. Der war auf der Landstraße in Richtung Biberach unterwegs und fuhr gegen die Absicherung. Bei dem Zusammenstoß wurde offenbar der Tank für die Kühlerflüssigkeit an dem Fahrzeug aufgerissen. Denn die schmierige Flüssigkeit verteilte sich auf der Straße und führte bis zur eigentlichen Baustelle. Da dort kein Durchkommen war, drehte der Unbekannte Fahrzeugführer wieder um und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm die Suche nach dem flüchtigen Fahrzeug auf. Doch nach kurzer Strecke verloren sich die Spuren auf der Straße. Die Ermittler fanden an der Unfallstelle zurückgelassene Teile des flüchtigen Fahrzeuges. Die geben der Polizei erste Hinweise auf das flüchtige Auto. Es soll sich um eine Mercedes B-Klasse Baujahr 2021 handeln. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und Fahrer nimmt die Verkehrspolizei Laupheim unter der Tel. 07392/96300 entgegen. Die Höhe des Schadens an der Absperrung und den Schildern ist noch unklar.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

++++1122027

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell