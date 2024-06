Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Auto stößt mit Greifvogel zusammen

Wohl unbeschadet überstand ein Bussard einen Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstag bei Schwendi.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem Seat auf der Landstraße 265 von Schönebürg in Richtung Mietingen unterwegs. Dort kam ihm ein mittelgroßer Greifvogel im Tiefflug entgegen. Der Seat stieß mit dem gefiederten Tier zusammen. Da der Autofahrer den Vogel nicht sofort erkennen konnte, fuhr er weiter bis nach Mietingen. Auf einem Parkplatz sah der 30-Jährige nach seinem Auto. Dabei erkannte er den Bussard. Der hatte sich im Kühlergrill des Autos verfangen. Schnell demontierte der 30-Jährige den Kühlergrill und befreite das Tier aus der misslichen Lage. Als Dank trat der Bussard schlagartig die Flucht an und flog davon. An dem Auto ist ein Schaden von rund 200 Euro entstanden.

++++1128534

Bernd Kurz, Tel.. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell