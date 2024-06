Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Nach Unfall Glück gehabt

Relativ glimpflich verlief ein Unfall am Dienstag in Ebersbach a.d. Fils.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 33-Jährige gegen 17.30 Uhr von einem Parkplatz in der Hauptstraße auf die Straße. Sie achtete wohl nicht auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr. Prompt stieß ihr Audi mit einem Elfjährigen zusammen. Der war mit seinem Mountainbike unterwegs und kam aus Richtung Ortsmitte. Der Junge stürzte vom Rad auf die Straße. Dabei zog er sich eine Schürfwunde am Knie zu. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Polizisten brachten den Jungen nach der Unfallaufnahme nach Hause und übergaben ihn der Mutter. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Sie schätzen den Sachschaden an dem fahrbereiten Audi auf ca. 1.000 Euro. Der Schaden am Fahrrad beträgt ca. 50 Euro.

++++1129771

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

