POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgängerin von Lkw erfasst

Verletzungen erlitt am Dienstag eine 80-Jährige bei einem Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war gegen 11 Uhr ein Lkw-Fahrer in der Wilhelmstraße unterwegs. Der Sattelzug wollte Waren bei einer Firma anliefern. Dabei setzte er seinen DAF mit Auflieger in einem Rückwärts-Links-Bogen zurück. Der 26-Jährige übersah eine Fußgängerin, welche auf dem Gehweg lief und die Straße überqueren wollte. Der Lkw des 26-Jährigen streifte mit der rechten Seite der Fahrerkabine die Seniorin. Die Frau wurde an der Hüfte touchiert, so dass sie auf die Straße stürzte. Dabei verletzte sich die Seniorin leicht. Sie kam mit dem Rettungswagen vorsorglich in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Sachschaden am Laster entstand nicht. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Erkenntnissen zufolge befand sich die Frau wohl im toten Winkel und wurde deshalb vom Lkw-Fahrer nicht bemerkt. Auf den aus Rumänien stammenden Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

