POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Beim Absteigen verletzt

Radfahren kann bis zur letzten Sekunde gefährlich sein, zeigt ein Vorfall am Dienstag in Niederstotzingen.

Eine 70-Jährige radelte kurz nach 12.30 Uhr die Kleine Gasse entlang. Eine 56-Jährige fuhr mit ihrem Auto vom einem Parkplatz in die Straße ein. Beide Fahrenden erkannten die Situation und bremsten. Die Seniorin hielt an und wollte vom Rad absteigen. Dabei verlor sie offenbar das Gleichgewicht und stürzte samt Rad auf die Straße. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Sachschaden entstand nicht.

Radfahren fordert höchste Konzentration bis zuletzt, sagt die Polizei. Denn der Straßenverkehr verzeiht keine Fehler. Die Polizei mahnt deshalb zu höchster Aufmerksamkeit. Damit alle sicher ankommen.

