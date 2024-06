Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Diebe auf der Baustelle

Am Montag oder Dienstag stahlen Unbekannte mehrere Arbeitsgeräte von einer Baustelle in Staig-Altheim.

Zwischen 17 Uhr und 8.45 Uhr begaben sich die Täter auf eine Baustelle in der Hauptstraße. Dort brachen die Unbekannten den Container auf. Daraus stahlen sie eine Baumaschine zur Bodenverdichtung. Den gelb-schwarzen Stampfer der Marke BOMAG BT65 und auch noch einen Steingreifer für einen Mobilbagger, der ungesichert auf dem Baustellengelände lag, machte die Unbekannten zu ihrer Beute. Die Arbeitsgeräte haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Ulm-Wiblingen (Tel. 0731/401750) ermittelt nun und sicherte Spuren. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger unterwegs waren und die mehrere hundert Kilogramm schweren Geräte aufluden. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen in der Hauptstraße aufgefallen sind, können sich bei der Polizei Ulm-Wilbingen oder bei jeder Polizeidienststelle melden.

Vorbeugung:

Wahrscheinlich ist es schwieriger, sein Eigentum auf einer Baustelle zu sichern, als in einem Gebäude. Die Hälfte der Einbrüche scheitert, weiß die Polizei. Die Fälle zeigen, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und Kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

