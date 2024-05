Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall in Gelsenkirchen tödlich verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Schalke-Nord is am Sonntag, 5.Mai 2024 ein 7 Jahre altes Kind tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen lief der Junge um 14.17 Uhr auf Höhe der Uechtingstrasse über die Kurt-Schumacher-Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Das Kind geriet unter eine Straßenbahn. Die Feuerwehr begann unmittelbar mit der Bergung. Das Kind verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. An der Unfallstelle versammelten sich zahlreiche Schaulustige und Angehörige. Polizeibeamte sicherten die Unfallstelle. Spezialisten der Polizei Bochum haben Spuren gesichert. Die Kurt-Schumacher-Straße war mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei sucht dringend Zeugen und bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen unter 0209 265 6200 oder 0209 365 2160.

