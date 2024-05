POL-OS: Wallenhorst/Rulle: Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall mit Kind

Voltlage (ots) - In der Zeit von Dienstagabend (22:00 Uhr) bis Donnerstagmorgen (09:20 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Hauptstraße. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Nicht einmal einen Kilometer entfernt kam es zwischen Mittwochabend (23:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (05:00 Uhr) zu einem weiteren Einbruch. Die Täter drangen ...

mehr