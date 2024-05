Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage: Zeugen gesucht nach zwei Einbrüchen

Voltlage (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (22:00 Uhr) bis Donnerstagmorgen (09:20 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Hauptstraße. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Nicht einmal einen Kilometer entfernt kam es zwischen Mittwochabend (23:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (05:00 Uhr) zu einem weiteren Einbruch. Die Täter drangen dabei in eine Bäckerei ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Mit bislang unbekannten Diebesgut kamen auch sie unentdeckt davon. Hinweise zu den Taten oder den Tätern nimmt die Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

