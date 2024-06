Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Am Dienstag kam bei Warthausen ein 68-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr war der Fahrer des Renault auf der Nordwestumfahrung / K7532 unterwegs. Er fuhr von Birkenhard in Richtung Ulmer Straße. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. In dem abschüssigen Böschungsbereich fuhr der Pkw weiter, ehe er frontal mit einem Baum kollidierte. Von dort wurde der Renault zurückgeschleudert und kam auf dem Radweg zum Stehen. Bei dem heftigen Aufprall zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerte sich ein Ersthelfer um den Verletzten. Ein Rettungswagen brachte den 68-Jährigen in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein hatte der 68-Jährige nicht. Den hatte er bereits abgegeben. Den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro, den an der Flur auf rund 600 Euro.

++++1130924

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell