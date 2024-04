Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für das Osterwochenende

Neuwied (ots)

Neuwied ST Engers - Randalierer kann sich nicht benehmen

Am 30.03.2024 meldeten Zeugen der PI Neuwied gegen 17.50 Uhr einen schreienden Mann im Bereich des Silbersees in Neuwied ST Engers. Der Mann sei zudem mit Anlauf gegen einen Baum gelaufen. Durch die eingesetzten Beamten wurde der 39jährige Beschuldigte angetroffen. Ein Gespräch mit dem Mann war nicht möglich, da er sich in einem unkontrollierbaren Zustand befand und durchgängig schrie. Offenkundig stand der Mann erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Durchsuchung führte zum Auffinden eines psychoaktiven Stoffs. Der Mann wurde einer medizinischen Behandlung zugeführt. Im Zuge der ersten Untersuchung im Rettungswagen spuckte der Mann eine Sanitäterin an. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

Neuwied - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Sonntag, 31.03.2024, wurde der PI Neuwied gegen 14.25 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der sog. Alteck zwischen Anhausen und Neuwied gemeldet. Demnach fuhren ein Fahrrad, ein Pkw und ein Motorrad in dieser Reihenfolge in Richtung Neuwied. Wegen des Überholverbots konnte der Pkw den Fahrradfahrer nicht überholen und verlangsamte daraufhin die Fahrt. Der 25jährige Motorradfahrer fuhr aufgrund nicht angepassten Abstandes auf den Pkw auf und kam zu Fall. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Neuwied ST Gladbach - Trunkenheitsfahrt

Am 31.03.2024 wurde der PI Neuwied gegen 17.20 Uhr eine torkelnde weibliche Person gemeldet, die als Fahrerin in einen Pkw gestiegen und weggefahren sei. Die amtsbekannte Person konnte zuhause angetroffen werden. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 0,91 Promille. Wegen alkoholbedingter Ausfallerscheinungen wurde der 42jährigen Beschuldigten eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell