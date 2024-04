POL-PDNR: Brand einer Gartenhütte

Vettelschoß (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch-/ und Freitagabend (27.03.-29.03.2024) kam es in der Straße In den Hähnen in Vettelschoß zum Diebstahl eines Quads der Marke CFMOTO. Das Quad stand dort in einem Carport geparkt und wurde durch die Täter vermutlich weggeschoben. Der Schaden beläuft sich auf eine hohe, vierstellige Summe. Sachdienliche Hinweise, insbesondere solche, die sich auf ein möglich genutztes ...

