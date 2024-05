POL-PPRP: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (22.05.2024, gegen 7 Uhr) missachtete ein 36-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Westendstraße/Dörrhorstraße die Vorfahrt eines 54-jährigen Radfahrers. Es kam zur Kollision wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto sowie dem Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ein Ähnlicher Unfall ereignete sich gleichen Tag gegen 17 Uhr an der Kreuzung ...

